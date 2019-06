Z zalivalnimi vrečami do lažje skrbi za mlada drevesa v Mariboru

Maribor, 29. junija - Ob mlada drevesa ob cestah v Mestni občini Maribor so letos začeli nameščati zalivalne vreče, s katerimi si obetajo lažjo skrb za nemoteno rast dreves. Pristojne službe naprošajo občane in občanke, da teh vreč ne odstranjujejo ali uničujejo, saj so namenjene več generacijam novih dreves.