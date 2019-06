2TDK ob iztirjenju vlaka izpostavlja nujnost drugega tira

Ljubljana, 26. junija - Družba 2TDK z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje po torkovem iztirjenju tovornega vlaka na obstoječi progi Divača-Koper, ki po njihovem ponovno dokazuje, da Slovenija potrebuje drugi tir. O dogodku so že obvestili Evropsko komisijo, Evropsko investicijsko banko (EIB) in izvajalsko agencijo Evropske komisije za inovacije in omrežja Inea.