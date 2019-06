V ustavni komisiji naklonjeni vpisu slovenskega znakovnega jezika v ustavo

Ljubljana, 26. junija - Člani ustavne komisije DZ, ki so danes obravnavali vladni predlog za začetek postopka za dopolnitev ustave, tako da bi vanjo zapisali pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, so izrazili naklonjenost predlogu. Glede na sprejeti sklep naj poslanske skupine do 12. julija predlagajo kandidate v strokovno komisijo.