Izšel bo prvi roman za odrasle stripovske legende Stana Leeja

London, 27. junija - Jeseni bo izšel prvi roman za odrasle lani preminulega legendarnega soustvarjalca Marvelovih stripovskih super junakov Stana Leeja z naslovom A Trick of the Light. Avtor je v delu v ospredje postavil najstnika, ki morata svoje super moči združiti, da rešita svet pred uničenjem. Delo bo že ta teden na voljo kot avdio knjiga, navaja The Guardian.