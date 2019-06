Federer drugi nosilec Wimbledona

Wimbledon, 26. junija - Švicar Roger Federer je drugi nosilec teniškega grand slama v Wimbledonu in je s tem na tretje mesto potisnil Španca Rafaela Nadala, čeprav je njun vrstni red na svetovni lestvici obraten in je Španec pred Švicarjem. Ta teniški turnir ima drugačno formulo za nosile od običajne in kombinira teniško lestvico z dosežki na travnati podlagi.