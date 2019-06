Po ocenah SŽ bi promet po železniški progi Koper-Divača lahko stekel v petek

Ljubljana, 26. junija - Prečrpavanje kerozina iz šestih iztirjenih vagonov tovornega vlaka pri Hrastovljah bo predvidoma končano danes do 14. ure, nato bodo vagone odstranili iz predora in sanirali od 150 do 200 metrov poškodovane proge, je danes povedal generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes. Pričakuje, da bo promet po odseku znova stekel v petek.