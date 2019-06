Ljubljanska borza: Dopoldne v ospredju Krka in NLB

Ljubljana, 26. junija - V ospredju dopoldanskega trgovanja na Ljubljanski borzi so po prometu delnice Krke in NLB. Krkine so doslej nekoliko pridobile, delnice NLB pa so pri izhodiščni vrednosti. Indeks SBI TOP je po nekaj manj kot dveh urah trgovanja 0,13 odstotka pod izhodiščem. V rdečem je tudi skupni indeks borz v Ljubljani in Zagrebu Adria Prime.