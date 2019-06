Konec avgusta na Bledu 16. mednarodni poletni hokejski turnir

Ljubljana, 26. junija - Konec avgusta bodo na Bledu pripravili 16. mednarodni poletni hokejski turnir. Od 22. do 25. avgusta se bodo pomerile združena ekipa Slovenije, SIJ Acroni Jesenice, SŽ Olimpija, Grenoble iz Francije in avstrijski VS Beljak, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.