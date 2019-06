ESČP: Islamskemu borcu med vojno v BiH mora Sarajevo zaradi pripora plačati 9000 evrov

Strasbourg, 26. junija - Bosna in Hercegovina mora Imadu al Husinu, bolj znanemu kot Abu Hamza, ki se je med vojno v državi boril v vrstah tujih islamskih borcev, plačati odškodnino v višini 9000 evrov, je v torek odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). S tem, ko je bil med letoma 2014 in 2016 v priporu, so mu namreč kršili človekove pravice.