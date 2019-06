Jubilejna 20. izdaja kulturno-umetniškega laboratorija v naravi Sajeta

Ljubljana, 27. junija - Kreativni tabor Sajeta bo v jubilejni, 20. izdaji, ki bo na Sotočju potekala od 1. do 7. julija, postregel z 20 koncerti in performansi raznolikih ustvarjalcev iz 11 držav. Med nastopajočimi bodo faUSt in Rambo Amadeus. Sajeta že od začetka sledi ideji vzpostavitve kulturno-umetniškega laboratorija v naravi.