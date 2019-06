Objavljen poziv za 17. beneški arhitekturni bienale

Ljubljana, 26. junija - Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) z odprtim pozivom vabi interesente k oddaji predlogov za predstavitev v slovenskem paviljonu na 17. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah leta 2020. K sodelovanju so vabljeni posamezniki, aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in sorodnih disciplin.