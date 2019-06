Vreme: Sončno in vroče

Ljubljana, 26. junija - Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 31 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.