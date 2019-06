Jamajka z igralcem Domžal in Curacao v četrtfinalu zlatega pokala

Los Angeles, 26. junija - Na zlatem pokalu v nogometu, prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov, se je v Los Angelesu zaključilo predtekmovanje v skupini C, v kateri sta si Jamajka in Curacao po remiju z 1:1 (1:0) zagotovila nastop v četrtfinalu. Za Jamajko, podprvakinjo na prejšnjih dveh zlatih pokalih, je edini zadetek dosegel član Domžal Shamar Nicholson (14.).