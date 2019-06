Vse strelske poti vodijo v Lonato

Ljubljana, 26. junija - Italijanski Lonato bo letos gostil obe najpomembnejši preizkušnji v trapu, dvojnem trapu in skeetu. Mestece ob Gardskem jezeru bo v predolimpijski sezoni najprej med 1. in 10. julijem gostilo najboljše strelce in strelke na svetu s puško šibrenico, med 4. in 16. septembrom pa še najboljše tekmovalke in tekmovalce iz Evrope.