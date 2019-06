Branilci naslova iz Kameruna zmagovito odprli afriško prvenstvo, Gana in Benin remizirala

Kairo, 26. junija - Na afriškem nogometnem prvenstvu, ki poteka v Egiptu, sta na drugi tekmi prvega kroga predtekmovalne skupine F pozno sinoči Gana in Benin igrala neodločeno 2:2 (2:1). Branilci naslova iz Kameruna pa so zmagovito odprli prvenstvo. Na uvodni tekmi skupine so v Ismailii premagali Gvinejo Bissau z 2:0 (0:0).