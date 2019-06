Odnos do otroških migrantov pripeljal do odstopa vodje carinske in mejne službe ZDA

Washington, 26. junija - Vršilec dolžnosti komisarja carinske in mejne službe ZDA John Sanders je v torek napovedal, da 5. julija zapušča položaj, potem ko so ameriško javnost ponovno zgrozila poročila o zanikrnem odnosu do mladoletnih migrantov iz Srednje Amerike. V kongresu pa pripravljajo zakon za lajšanje humanitarne krize na meji.