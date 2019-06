Branilci naslova iz Kameruna zmagovito odprli afriško prvenstvo

Kairo, 25. junija - Branilci naslova iz Kameruna so zmagovito odprli letošnje afriško nogometno prvenstvo v Egiptu. Kamerun je na uvodni tekmi skupine F v Ismailii premagal Gvinejo Bissau z 2:0 (0:0). Za "nepopustljive leve", sicer petkratne prvake črne celine in branilce prvega mesta iz Gabona 2017, sta zadela Yaya Banana v 66. in Stephane Bahoken v 69. minuti.