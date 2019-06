V Eastbournu popoln dan za Polono Hercog

London, 25. junija - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je danes v angleškem Eastbournu odigrala dva posamična dvoboja. Oba je dobila: v prvem je premagala Čehinjo Barboro Strycovo, v drugem krogu pa je bila boljša še od Francozinje Pauline Parmentier in jo po dveh urah in osmih minutah ukanila z 2:6, 6:2 in 7:6 (4).