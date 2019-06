Ministri o prihodnosti energetskih sistemov v energetski uniji

Luxembourg, 25. junija - Ministri EU, pristojni za energijo, so danes v sklepih o prihodnosti energetskih sistemov v energetski uniji določili prednostne naloge in načela za prihodnjo politiko, ki naj bi zagotovila energetski prehod na cenovno dostopen, varen, konkurenčen, zanesljiv in trajnosten energetski sistem, je objavil Svet EU.