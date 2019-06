Slovenske košarkarice prispele v Niš

Niš, 25. junija - Slovenske košarkarice so prispele na prizorišče evropskega prvenstva. Ob sedmi uri so zapustile Laško ter z ljubljanskega letališča poletele v Beograd. Po nadaljnjih treh urah vožnje z avtobusom so v popoldanskih urah prispele v Niš, se namestile v uradnem hotelu ter tako postale del letošnje evropske košarkarske elite.