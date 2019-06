Černoga v družinski pizzeriji v Piranu lahko je le v posebnih primerih

Minsk, 26. junija - Slovenski boksar Tadej Černoga je bil na evropskih igrah v Minsku edini Slovenec z zmago. V kategoriji do 60 kilogramov se je prebil v osmino finala, kjer ga je zaustavil favorizirani domači tekmovalec. A Pirančanu to ne bo vzelo volje, pri 24 letih je še vedno pripravljen garati in se odrekati, da bi le izpolnil svoje življenjske cilje.