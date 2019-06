Predsednik republike ob dnevu državnosti prejema številne čestitke voditeljev držav

Ljubljana, 25. junija - Predsednik republike Borut Pahor ob dnevu državnosti prejema številne čestitke. Med drugimi so mu že čestitali papež Frančišek, predsednik ZDA Donald Trump, hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsednik Francije Emmanuel Macron in ruski predsednik Vladimir Putin, so sporočili iz urada predsednika republike.