V Sloveniji o krepitvi evropsko-kitajskega sodelovanja pri uporabi podatkov iz vesolja

Ljubljana, 25. junija - Slovenija od danes do petka gosti simpozij projekta sodelovanja Evropske vesoljske agencije (ESA) in kitajskega ministrstva za znanost, na katerem razpravljajo o možnostih uporabe podatkov iz vesolja na različnih področjih, med njimi v kmetijstvu in boju proti podnebnim spremembah. Sodelovanje nameravajo še okrepiti.