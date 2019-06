Evropske borze v rdečem

Frankfurt/Pariz/London, 25. junija - Delniški indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so danes v rdečem. Vlagatelji na finančnih trgih so po poročanju tujih tiskovnih agencij zaskrbljeni zaradi zaostrovanja konflikta med ZDA in Iranom, čakajo tudi na izid pogovorov ameriškega in kitajskega predsednika konec tedna na Japonskem.