Rafael Nadal kritičen do izbire nosilcev Wimbledona

Wimbledon, 25. junija - Španski zvezdnik Rafael Nadal, številka 2 svetovnega tenisa, je kritičen do izbora nosilcev za tretji grand slam sezone v Wimbledonu, ki favorizira rezultate, dosežene na travi, in ne upošteva "statuta združenja ATP". Nadal bo pričakovano tretji nosilec na "sveti travi" za Srbom Novakom Đokovićem in Švicarjem Rogerjem Federerjem.