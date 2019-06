V osebnem avtomobilu prevažal devet ilegalcev

Črenšovci, 25. junija - Policisti so v ponedeljek pred Črenšovci zaustavili osebni avtomobil zaradi suma, da je voznik preko zelene meje iz Hrvaške v našo državo prepeljal tujce. Pri kontroli so ugotovili, da se v vozilu poleg voznika nahaja še devet tujcev, ki so mejo prestopili ilegalno, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota.