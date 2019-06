Tokio, 25. junija - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali. Vlagatelji ostajajo previdni zaradi ameriško-kitajskega trgovinskega spora in čakajo na srečanje predsednikov ZDA in Kitajske ob robu srečanja držav G20 konec tedna na Japonskem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.