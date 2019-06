VS ZN obsodil napade na tankerje v Perzijskem zalivu in pozval k zadržanosti

New York, 25. junija - Varnostni svet Združenih narodov je v ponedeljek po zasedanju, ki so ga zahtevale ZDA, obsodil napade na tankerje z nafto v Perzijskem zalivu in menil, da to predstavlja resno grožnjo plovbi in oskrbi z energijo ter mednarodnemu miru in varnosti. VS ZN je pozval vse vpletene strani in države v regiji k največji zadržanosti.