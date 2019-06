New York, 24. junija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Vlagatelji so zadržani pred težko pričakovanim vrhom skupine G20, prav tako pa jih skrbi zaostrovanje odnosov med ZDA in Iranom, saj so ZDA danes proti Iranu uvedle nove sankcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.