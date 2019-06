Ob dnevu državnosti številne prireditve po Sloveniji

pripravil Vid Jančič

Ljubljana, 24. junija - Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je danes odvila osrednja proslava pred dnevom državnosti in 28. obletnici osamosvojitve Slovenije, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor. Pred proslavo se je na slavnostni seji sestal tudi državni zbor, praznik pa so in bodo s prireditvami obeležili tudi v mnogih slovenskih občinah.