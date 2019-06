V Bolgariji prijeli 17 tihotapcev ljudi

Sofija, 24. junija - V Bolgariji so v okviru večje policijske operacije prijeli 17 tihotapcev ljudi, ki so tihotapili predvsem migrante iz Afganistana in Iraka. Za slednje so v Bolgariji pripravili krajše bivanje, nato pa jim organizirali nadaljevanje poti čez Srbijo proti zahodni Evropi, današnje poročanje bolgarske televizije povzema nemška tiskovna agencija dpa.