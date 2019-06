Republika srbska zaenkrat ne bo uvajala rezervne policije

Banjaluka/Sarajevo/Zagreb, 24. junija - Notranje ministrstvo Republike srbske je danes potrdilo, da zaenkrat ne bodo uveljavili rezervnih policijskih enot. Načrtu srbske entitete Bosne in Hercegovine so nasprotovali predstavniki mednarodne skupnosti in hrvaškega naroda v BiH, medtem ko so bošnjaški politiki napovedali protiukrepe v Federaciji BiH.