ZDA uvedle nove sankcije proti Iranu in pozivajo k diplomatski rešitvi

Abu Dabi, 24. junija - ZDA, Velika Britanija, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so danes skupno pozvali k diplomatski rešitvi, ki bi lahko omilila napetosti z Iranom. Teheran so še pozvali, naj se vzdrži kakršnihkoli potez, ki bi dodatno ogrozile stabilnost regije. Predsednik ZDA Donald Trump je medtem uvedel nove strožje sankcije proti Iranu.