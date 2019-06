Pahor: Ohranjati moramo spomin na čas pred 28 leti

Ljubljana, 24. junija - Ohranjati moramo spomin, da je Slovenija po razglasitvi samostojnosti doživela napad, ki ga je z enotnostjo odbila v vojni in ubranila neodvisnost in samostojnost, je predsednik države Borut Pahor dejal na sprejemu za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev in ranjenih v vojni za Slovenijo.