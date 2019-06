Na severu Nemčije strmoglavili dve vojaški letali

Schwerin, 24. junija - V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomerjansko sta se danes zaleteli in strmoglavili dve vojaški letali eurofighter, so sporočile tamkajšnje oblasti. Letali sta strmoglavili približno deset kilometrov narazen. Enega pilota so našli živega, drugi nesreče ni preživel.