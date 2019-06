Macron za poglobljeno sodelovanje z državami zahodnega Sredozemlja

Marseille, 24. junija - Francoski predsednik Emmanuel Macron si želi poglobljenega sodelovanja s Sredozemljem prek številnih skupnih projektov. Regijo zahodnega Sredozemlja pretresajo različne težave, ki segajo od begunske krize, nezakonitih migracij do okolja, je ob koncu Vrha dveh obal, na katerem so sodelovale nekatere države EU in severne Afrike, dejal Macron.