V ospredju vrha G20 v Osaki predvsem srečanje Trumpa in Xija

pripravil Mihael Šuštaršič

Osaka, 26. junija - Voditelji skupine gospodarsko najpomembnejših držav G20 se bodo v petek in soboto sestali v japonski Osaki, v ospredju pa bo predvsem upanje, da bosta ameriški in kitajski predsednik Donald Trump in Xi Jinping dosegla kakšen dogovor glede medsebojne trgovine. V ospredju bo gotovo tudi iransko vprašanje, ob robu pa morda celo kadrovske zadeve EU.