Na severu Nemčije strmoglavili dve vojaški letali

Schwerin, 24. junija - V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomerjansko sta se danes zaleteli in strmoglavili dve vojaški letali eurofighter, so sporočile tamkajšnje oblasti. Letali sta strmoglavili približno deset kilometrov narazen. Enega pilota so našli živega, v bližini drugega strmoglavljenja pa dele teles, a še ni jasno, ali gre za pogrešanega pilota.