Domnevnega snovalca neuspelega udara v Etiopiji ubili na begu

Adis Abeba, 24. junija - Brigadirja Asaminewa Tsigo, ki naj bi vodil spodleteli poskus strmoglavljenja regionalne vlade v etiopski regiji Amhara konec tedna, so ubili na begu, so danes sporočile oblasti. V poskusu strmoglavljenja vlade sta bila v soboto ubita regionalni predsednik te države Ambachew Mekonnen in njegov svetovalec Ezez Wasie.