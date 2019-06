V EU število prošenj za azil v EU lani že tretje leto zapored nižje

Bruselj, 24. junija - Evropski azilni podporni urad (EASO) je danes objavil poročilo, ki kaže, da se je število prošenj za azil v EU leta 2018 že tretje leto zapored zmanjšalo in se vrnilo na raven pred krizo. Lani so v EU, na Norveškem, Islandiji, v Švici in Lihtenštajnu zabeležili 664.480 prošenj za mednarodno zaščito, so sporočili iz Bruslja.