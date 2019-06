Francija in Romunija z remijem izločili Italijo

Cesena, 24. junija - Na evropskem prvenstvu do 21 let v Italiji so odigrali zadnji tekmi skupinskega dela v skupini C ter s tem zaokrožili vse četrtfinalne pare. Francija in Romunija sta z remijem 0:0 v Ceseni v skupini C zasedli prvi mesti in izločili gostiteljico Italijo, ki ni bila najboljša drugouvrščena ekipa.