Italija bo prirediteljica zimskih olimpijskih iger leta 2026

Lozana, 24. junija - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je na 134. generalni skupščini v Lozani v Švici izbral prireditelja zimskih olimpijskih iger leta 2026. Čez dobrih šest let in sedem mesecev se bo olimpijska karavana znova ustavila v Evropi, pripravil jih bo Milano s Cortino d'Ampezzo ter dodatnimi prizorišči v Bormiu in Anterselvi.