Tajski dečki po letu dni obiskali jamo, kjer so bili ujeti

Bangkok, 24. junija - Dvanajst tajskih dečkov in njihov trener so danes obiskali jamo Tham Luang, kjer so bili pred letom dni ujeti več kot 14 dni. Dogodek so danes obeležili z budistično molitvijo pred muzejem, ki so ga uredili pred jamo. Kasneje so spregovorili o svojih sanjah in pričakovanjih.