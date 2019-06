Nagrajeni dijaški podjetniški projekt z novimi uspehi

Cerklje na Gorenjskem, 25. junija - Štirje nekdanji dijaki škofjeloške srednje šole za lesarstvo, ki so se v četrtem letniku lotili nagrajenega podjetniškega projekta izdelave lebdečega lončka za rože Teglc, s projektom nadaljujejo tudi po koncu srednje šole. Po vzpostavitvi spletne trgovine, ki so jo izdelali sami, in predstavitvi novega izdelka je naslednji cilj prodaja v tujino.