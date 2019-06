Slovenci prekolesarili 5415 kilometrov za ozaveščanje o sladkorni bolezni

Ljubljana, 24. junija - V sklopu akcije Darujem kilometre, ki jo je med 19. in 23. junijem organizirala Zveza društev diabetikov Slovenije, so Slovenci skupno prekolesarili 5415 kilometrov in s tem konkretno prekoračili zastavljen cilj kampanje 808,5 kilometra. Namen kampanje, ki je potekala vzporedno s kolesarsko dirko po Sloveniji, je bil ozaveščati o sladkorni bolezni.