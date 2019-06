Domžalčani z mladima upoma, odšla Haljeta in Tetičkovič

Domžale, 24. junija - Slovenski nogometni prvoligaš Domžale pridno sestavlja igralski kader za prihodnjo sezono. Domžalčani so v minulih dneh podpisali profesionalni pogodbi z domačima upoma Žigo Repasom in Ivanom Makovcem, ki bosta domžalski dres nosila do konca sezone 2020/21, so sporočili iz kluba.