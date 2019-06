Pred desetimi leti umrl kralj popa Michael Jackson

Los Angeles, 25. junija - Na današnji dan pred desetimi leti je umrl Michael Jackson. Kralj popa je odšel pri svojih 50 letih zaradi odpovedi srca, ki je bila posledica prevelikega odmerka zdravil. Za vedno se je v zgodovino glasbe zapisal z uspešnicami, kot so Thriller, Smooth Criminal, Bad, Black or White, They Don't Really Care About Us in You Are Not Alone.