Protesti v Gruziji se nadaljujejo

Tbilisi, 24. junija - Protesti v Gruziji so se nadaljevali tudi v nedeljo zvečer, že četrti dan zapored. Sprva uperjeni proti predsedniku parlamenta so zdaj prerasli v protivladne proteste in zahteve po predčasnih volitvah, pa tudi v proteste proti Rusiji. "Rusija ne bo zasužnjila moje države nikoli več," je pisalo na enemu od plakatov na nedeljskih protestih.