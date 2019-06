Iran se ne boji novih sankcij ZDA

Teheran/Moskva, 24. junija - V Iranu se ne bojijo novih sankcij, s katerimi grozijo ZDA. Nove sankcije ne bodo imele učinka, je prepričan tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva islamske republike Abas Musavi. So se pa na stran Teherana že postavili v Moskvi in menili, da bodo nove sankcije ZDA nelegalne in jim bodo nasprotovali.