V Berlinu z velikimi načrti za Checkpoint Charlie

Berlin, 25. junija - V Berlinu imajo za Checkpoint Charlie, eno najbolj turistično obleganih točk v mestu, velike načrte. Na mestu, kjer so si po izgradnji Berlinskega zidu leta 1961 nasproti stali ameriški in sovjetski oklepniki, se danes prepletata zgodovina in zaslužkarstvo na račun turistov. Berlinski senat si želi tu postaviti muzej hladne vojne.